Сьогодні відкриють КПП на кордоні з Єгиптом для пропуску іноземців із Гази
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Прикордонний пункт «Рафах» у секторі Газа на кордоні з Єгиптом, має відкритись сьогодні о 9 ранку за місцевим часом, повідомляє NBC News з посиланням представника посольства Палестини, пише УНН.
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Відкриття КПП "Рафах" дозволить іноземцям вийти з обложеного анклаву, одночасно пропускаючи гуманітарні вантажі.
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Останніми днями Ізраїль погодився послабити облогу Гази, запроваджену після масових вбивств ХАМАС 7 жовтня. У неділю держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що пропускний пункт з Єгиптом буде відкрито, але не сказав, коли.
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З Тель Авівіву, Ізраїлю, сьогодні вилетів другий евакуаційний борт зі 155 громадянами України. Серед них 107 жінок та 23 дитини.
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