Байден застеріг Ізраїль від окупації Гази
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Президент США Джо Байден застеріг Ізраїль від окупації Гази в одному зі своїх найвідоміших публічних закликів до стриманості у відповідь ізраїльтянам на терористичні атаки ХАМАС цього місяця, пише СNN, передає УНН.
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В інтерв’ю «60 хвилин» CBS, яке вийшло в ефір у неділю, Байден сказав, що для Ізраїлю було б «великою помилкою» окупувати Газу. Ізраїль сигналізував про те, що готується до наземного вторгнення в Газу, попри те, що в прибережному палестинському анклаві зростає гуманітарна криза.
Байден закликав захистити цивільне населення, а Сполучені Штати докладуть зусиль для подолання нестачі їжі, води та газу.
«Те, що сталося в Газі, на мій погляд, — це ХАМАС, а крайні елементи ХАМАСу не представляють весь палестинський народ», — сказав Байден інтерв’ю Скотту Пеллі.
Байден сказав, що вважає, що ХАМАС слід повністю знищити, «але має бути палестинська влада. Потрібен шлях до палестинської держави».
Зазначається, що ці коментарі є одним із небагатьох випадків, коли президент США закликав Ізраїль застосувати певну стриманість у відповідь на напади ХАМАС.
Нагадаємо
Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що впевнений у тому, що дії Ізраїлю не виходять за межі законів війни.