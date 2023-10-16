Байден впевнений, що Ізраїль не порушує законів війни
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Президент Сполучених Штатів Джо Байден заявив, що впевнений у тому, що дії Ізраїлю не виходять за межі законів війни. Про це пише Reuters, передає УНН.
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Байден заявив, що він «впевнений», що Ізраїль діятиме за правилами війни в конфлікті з Палестиною, і додав, що розгортати війська США нема потреби.
В інтерв’ю «60 Minutes» президент США сказав, що хоча він вважає, що Хамас має бути повністю знищено, має бути шлях для палестинської держави.
Також він попередив, що загроза тероризму в Сполучених Штатах зросла через заворушення на Близькому Сході.
Нагадаємо
Міністр закордонних справ Китаю Ван І під час телефонної розмови з головою МЗС Саудівської Аравії Фейсалом заявив, що Ізраїль почав діяти за рамками самооборони та має прислухатись до міжнародної спільноти та припинити масове покарання народу сектора Гази.