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Байден уверен, что Израиль не нарушает законов войны

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 октября. УНН. Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что уверен в том, что действия Израиля не выходят за пределы законов войны. Об этом пишет Reuters, передает УНН.

Байден уверен, что Израиль не нарушает законов войны

Детали 

Байден заявил, что он «уверен», что Израиль будет действовать по правилам войны в конфликте с Палестиной, и добавил, что разворачивать войска США нет необходимости.

В интервью «60 Minutes» президент США сказал, что хотя он считает, что Хамас должен быть полностью уничтожен, должен быть путь для палестинского государства.

Также он предупредил, что угроза терроризма в Соединенных Штатах возросла из-за беспорядков на Ближнем Востоке.

Напомним

Министр иностранных дел Китая Ван И во время телефонного разговора с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом заявил, что Израиль начал действовать за рамками самообороны и должен прислушаться к международному сообществу и прекратить массовое наказание народа сектора Газы. 



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