Дії Ізраїлю вийшли за рамки самооборони - МЗС Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Ізраїль почав діяти за рамками самооборони та має прислухатись до міжнародної спільноти та припинити масове покарання народу сектора Гази. Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван І під час телефонної розмови з головою МЗС Саудівської Аравії Фейсалом, пише УНН.
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Ван І наголосив, що Китай виступає проти і засуджує всі дії, які завдають шкоди цивільному населенню, оскільки вони порушують основні норми людської свідомості та основні норми міжнародного права.
“Дії Ізраїлю вийшли за рамки самооборони, і він повинен серйозно прислухатися до закликів міжнародної спільноти та Генерального секретаря ООН припинити колективне покарання народу Гази”, - йдеться у звіті МЗС Китаю.
Зазначається, що всі сторони не повинні вживати жодних дій для ескалації ситуації та повинні повернутися за стіл переговорів якнайшвидше.
Китай інтенсивно спілкується з усіма сторонами, щоб просувати припинення вогню та припинення війни.
Першочерговим завданням є докласти всіх зусиль для забезпечення безпеки цивільного населення, якомога швидше відкрити канали гуманітарної допомоги та забезпечити базові потреби народу Гази.
Китай вважає, що історична несправедливість щодо Палестини триває понад півстоліття і не може продовжуватись.
"Усі справедливі країни мають висловитися та чітко вимагати якнайшвидшого впровадження «рішення про дві держави»", - йдеться у звіті.
Зокрема, Китай готовий співпрацювати з Саудівською Аравією та іншими арабськими країнами, щоб продовжувати підтримувати справедливу справу Палестини щодо відновлення національних прав і повертати палестинське питання на правильний шлях «рішення про створення двох держав» для досягнення всеосяжного, справедливого та тривалого рішення.
Нагадаємо
Саудівська Аравія призупинила переговори щодо потенційної нормалізації відносин з Ізраїлем, на тлі війни між Ізраїлем та палестинським бойовим угрупованням ХАМАС.