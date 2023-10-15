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Дії Ізраїлю вийшли за рамки самооборони - МЗС Китаю

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Ізраїль почав діяти за рамками самооборони та має прислухатись до міжнародної спільноти та припинити масове покарання народу сектора Гази. Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван І під час телефонної розмови з головою МЗС Саудівської Аравії Фейсалом, пише УНН.

Дії Ізраїлю вийшли за рамки самооборони - МЗС Китаю

Деталі

Ван І наголосив, що Китай виступає проти і засуджує всі дії, які завдають шкоди цивільному населенню, оскільки вони порушують основні норми людської свідомості та основні норми міжнародного права. 

“Дії Ізраїлю вийшли за рамки самооборони, і він повинен серйозно прислухатися до закликів міжнародної спільноти та Генерального секретаря ООН припинити колективне покарання народу Гази”, - йдеться у звіті МЗС Китаю. 

Зазначається, що всі сторони не повинні вживати жодних дій для ескалації ситуації та повинні повернутися за стіл переговорів якнайшвидше. 

Китай інтенсивно спілкується з усіма сторонами, щоб просувати припинення вогню та припинення війни. 

Першочерговим завданням є докласти всіх зусиль для забезпечення безпеки цивільного населення, якомога швидше відкрити канали гуманітарної допомоги та забезпечити базові потреби народу Гази.

Китай вважає, що історична несправедливість щодо Палестини триває понад півстоліття і не може продовжуватись. 

"Усі справедливі країни мають висловитися та чітко вимагати якнайшвидшого впровадження «рішення про дві держави»", - йдеться у звіті. 

Зокрема, Китай готовий співпрацювати з Саудівською Аравією та іншими арабськими країнами, щоб продовжувати підтримувати справедливу справу Палестини щодо відновлення національних прав і повертати палестинське питання на правильний шлях «рішення про створення двох держав» для досягнення всеосяжного, справедливого та тривалого рішення.

Нагадаємо

Саудівська Аравія призупинила переговори щодо потенційної нормалізації відносин з Ізраїлем, на тлі війни між Ізраїлем та палестинським бойовим угрупованням ХАМАС.

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