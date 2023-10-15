Дії Ізраїлю вийшли за рамки самооборони - МЗС Китаю

КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Ізраїль почав діяти за рамками самооборони та має прислухатись до міжнародної спільноти та припинити масове покарання народу сектора Гази. Про це заявив міністр закордонних справ Китаю Ван І під час телефонної розмови з головою МЗС Саудівської Аравії Фейсалом, пише УНН.