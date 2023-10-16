Сегодня откроют КПП на границе с Египтом для пропуска иностранцев из Газы

Детали

Открытие КПП "Рафах" позволит иностранцам выйти из осажденного анклава, одновременно пропуская гуманитарные грузы.

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В последние дни Израиль согласился ослабить осаду Газы, введенную после массовых убийств ХАМАС 7 октября. В воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что пропускной пункт с Египтом будет открыт, но не сказал, когда.

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Из Тель Авива, Израиль, сегодня вылетел второй эвакуационный борт со 155 гражданами Украины. Среди них 107 женщин и 23 ребенка.

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