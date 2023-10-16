Reuters: согласовано прекращение огня на юге сектора Газа для открытия пункта пропуска
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Египет, США и Израиль договорились о прекращении огня на юге сектора Газа и открытии пропускного пункта "Рафах" на границе в Египет в 06:00 GMT (9:00 по Киеву), со ссылкой на источники в секторе безопасности сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
"Египет, Израиль и США договорились о прекращении огня на юге сектора Газа, которое начнется в 06:00 GMT, что совпадет с повторным открытием пограничного перехода "Рафах", - пишет издание со ссылкой на сделанные в понедельник заявления двумя источниками в египетских службах.
Источники сообщили, что прекращение огня продлится несколько часов, но не уточнили точной продолжительности. Они также сообщили, что три страны договорились, что "Рафах" будет открыт до 14:00 GMT (17:00 по Киеву) понедельника первоначально как однодневное открытие.
На вопрос о подтверждении израильские военные и посольство США в Израиле не дали немедленного комментария. Это не сразу подтвердили и представители управляющего в Газе ХАМАС.
Напомним
Как сообщалось, 16 октября откроют КПП на границе с Египтом для пропуска иностранцев из Газы.