Reuters: согласовано прекращение огня на юге сектора Газа для открытия пункта пропуска

Детали

"Египет, Израиль и США договорились о прекращении огня на юге сектора Газа, которое начнется в 06:00 GMT, что совпадет с повторным открытием пограничного перехода "Рафах", - пишет издание со ссылкой на сделанные в понедельник заявления двумя источниками в египетских службах.

Источники сообщили, что прекращение огня продлится несколько часов, но не уточнили точной продолжительности. Они также сообщили, что три страны договорились, что "Рафах" будет открыт до 14:00 GMT (17:00 по Киеву) понедельника первоначально как однодневное открытие.

На вопрос о подтверждении израильские военные и посольство США в Израиле не дали немедленного комментария. Это не сразу подтвердили и представители управляющего в Газе ХАМАС.

Напомним

Как сообщалось, 16 октября откроют КПП на границе с Египтом для пропуска иностранцев из Газы.