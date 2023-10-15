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Ізраїль був сьогодні атакований ракетами з Лівану щонайменше п'ять разів

Київ • УНН

 • 768442 перегляди

КИЇВ. 15 жовтня. УНН. З Лівану в бік північного Ізраїлю за сьогодні було випущено ракет щонайменше п'ять разів. Про це повідомляє Times of Israel, інформує УНН.

Ізраїль був сьогодні атакований ракетами з Лівану щонайменше п'ять разів

Деталі

Армія оборони Ізраїлю в обід неділі заявила, що ще один військовий пост на ліванському кордоні потрапив під обстріл протитанкової керованої ракети.

Зазначається, що це вже щонайменше п'ята ракета, випущена сьогодні з Лівану по північному Ізраїлю в результаті атак, відповідальність за які взяло на себе терористичне угруповання "Хезболла".

У виданні зауважують, що Армія оборони Ізраїлю не відразу повідомила про поранення в результаті останньої атаки. Раніше в результаті ракетного обстрілу в північному місті Штула загинув ізраїльський цивільний будівельник.

Доповнення

Армія оборони Ізраїлю заявляє, що завдає ударів по цілях у Лівані у відповідь на вогонь у напрямку ізраїльського прикордонного міста. 

Нагадаємо 

На світанку 7 жовтня Ізраїль зазнав масованої атаки включно з ракетними ударами з території сектора Гази. Бойовики проникли на південь країни. Після чого ЦАХАЛ завдав серію повітряних ударів по угрупованню ХАМАС. А також по Лівану після того, як по території Ізраїлю були випущені снаряди. 10 жовтня у ЦАХАЛ заявили, що ізраїльські військові відновили контроль над кордоном з Газою.

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