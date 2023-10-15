Израиль был сегодня атакован ракетами из Ливана по меньшей мере пять раз

Детали

Армия обороны Израиля в обед воскресенья заявила, что еще один военный пост на ливанской границе попал под обстрел противотанковой управляемой ракеты.

Отмечается, что это уже по меньшей мере пятая ракета, выпущенная сегодня из Ливана по северному Израилю в результате атак, ответственность за которые взяла на себя террористическая группировка "Хезболла".

В издании отмечают, что Армия обороны Израиля не сразу сообщила о ранениях в результате последней атаки. Ранее в результате ракетного обстрела в северном городе Штула погиб израильский гражданский строитель.

Дополнение

Армия обороны Израиля заявляет, что наносит удары по целям в Ливане в ответ на огонь в направлении израильского пограничного города.

Напомним

На рассвете 7 октября Израиль подвергся массированной атаке, включая ракетные удары с территории сектора Газа. Боевики проникли на юг страны. После чего ЦАХАЛ нанес серию воздушных ударов по группировке ХАМАС. А также по Ливану после того, как по территории Израиля были выпущены снаряды. 10 октября в ЦАХАЛ заявили, что израильские военные восстановили контроль над границей с Газой.