Армія оборони Ізраїлю заявляє, що завдала ударів по цілях у Лівані
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Армія оборони Ізраїлю заявляє, що завдає ударів по цілях у Лівані у відповідь на вогонь у напрямку ізраїльського прикордонного міста, передає УНН із посиланням на Times of Israel.
Деталі
Згідно з повідомленнями, кілька людей отримали поранення внаслідок обстрілу протитанкової ракети по Штулі.
Доповнення
На світанку 7 жовтня Ізраїль зазнав масованої атаки включно з ракетними ударами з території сектора Гази. Бойовики проникли на південь країни. Після чого ЦАХАЛ завдав серію повітряних ударів по угрупованню ХАМАС. А також по Лівану після того, як по території Ізраїлю були випущені снаряди. 10 жовтня у ЦАХАЛ заявили, що ізраїльські військові відновили контроль над кордоном з Газою.