Армия обороны Израиля заявляет, что нанесла удары по целям в Ливане
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Армия обороны Израиля заявляет, что наносит удары по целям в Ливане в ответ на огонь в направлении израильского пограничного города, передает УНН со ссылкой на Times of Israel.
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Согласно сообщениям, несколько человек получили ранения в результате обстрела противотанковой ракеты по Штуле.
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На рассвете 7 октября Израиль подвергся массированной атаке, включая ракетные удары с территории сектора Газа. Боевики проникли на юг страны. После чего ЦАХАЛ нанес серию воздушных ударов по группировке ХАМАС. А также по Ливану после того, как по территории Израиля были выпущены снаряды. 10 октября в ЦАХАЛ заявили, что израильские военные восстановили контроль над границей с Газой.