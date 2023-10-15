Армия обороны Израиля заявляет, что нанесла удары по целям в Ливане

Детали

Согласно сообщениям, несколько человек получили ранения в результате обстрела противотанковой ракеты по Штуле.

Дополнение

На рассвете 7 октября Израиль подвергся массированной атаке, включая ракетные удары с территории сектора Газа. Боевики проникли на юг страны. После чего ЦАХАЛ нанес серию воздушных ударов по группировке ХАМАС. А также по Ливану после того, как по территории Израиля были выпущены снаряды. 10 октября в ЦАХАЛ заявили, что израильские военные восстановили контроль над границей с Газой.