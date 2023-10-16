Израиль объявил об эвакуации жителей севера страны на фоне обстрелов из Ливана
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Подразделения армии обороны Израиля начали мероприятия по эвакуации жителей севера страны, которые живут на расстоянии до 2 км от границы с Ливаном. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля, передает УНН.
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«Национальное управление по чрезвычайным ситуациям (EIA) при Министерстве обороны и Армия обороны Израиля объявляют об активации плана эвакуации северян, живущих на расстоянии до 2 км от границы с Ливаном, в гостевые дома, субсидируемые государством», - говорится в совместном заявлении спикеров Минобороны и представителя ЦАХАЛ.
Также сообщается, что реализацию программы действий одобрил министр обороны Йоав Галант, северное командование проинформировало глав советов об этом решении. Управлять программой будут местные органы власти, Министерство внутренних дел и Начальник аппарата Министерства обороны.
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Напомним
Из Ливана в сторону северного Израиля за воскресенье было выпущено ракет по меньшей мере пять раз. В свою очередь армия обороны Израиля заявила, что боевые вертолеты нанесли удары по военной инфраструктуре движения "Хезболла" в Ливане.