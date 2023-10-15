Ізраїль завдав ударів по військовій інфраструктурі "Хезболли" в Лівані
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Армія оборони Ізраїлю заявляє, що бойові вертольоти завдали ударів по військовій інфраструктурі руху "Хезболла" в Лівані, оскільки на північному кордоні тривають зіткнення. Про це ЦАХАЛ повідомив у Telegram, інформує УНН.
Деталі
“Винищувачі ЦАХА завдають ударів по військовій інфраструктурі “Хезболли” в Лівані”, - йдеться у повідомленні.
В той самий час, ЦАХАЛ заявляє, що сухопутні війська вступають у бій з бойовиками, які відкрили по них вогонь на ліванському кордоні.
Інформації про можливі жертви ЦАХАЛ не надав.
Доповнення
Раніше УНН повідомляв, що з Лівану в бік північного Ізраїлю за сьогодні було випущено ракет щонайменше п'ять разів.