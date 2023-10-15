Израиль нанес удары по военной инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Армия обороны Израиля заявляет, что боевые вертолеты нанесли удары по военной инфраструктуре движения "Хезболла" в Ливане, поскольку на северной границе продолжаются столкновения. Об этом ЦАХАЛ сообщил в Telegram, информирует УНН.
Детали
“Истребители ЦАХА наносят удары по военной инфраструктуре “Хезболлы” в Ливане”, - говорится в сообщении.
В то же время, ЦАХАЛ заявляет, что сухопутные войска вступают в бой с боевиками, которые открыли по ним огонь на ливанской границе.
Информации о возможных жертвах ЦАХАЛ не предоставил.
Дополнение
Ранее УНН сообщал, что из Ливана в сторону северного Израиля за сегодня было выпущено ракет по меньшей мере пять раз.