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Израиль нанес удары по военной инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане

Киев • УНН

 • 459262 просмотра

КИЕВ. 15 октября. УНН. Армия обороны Израиля заявляет, что боевые вертолеты нанесли удары по военной инфраструктуре движения "Хезболла" в Ливане, поскольку на северной границе продолжаются столкновения. Об этом ЦАХАЛ сообщил в Telegram, информирует УНН

Израиль нанес удары по военной инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане

Детали

“Истребители ЦАХА наносят удары по военной инфраструктуре “Хезболлы” в Ливане”, - говорится в сообщении.

В то же время, ЦАХАЛ заявляет, что сухопутные войска вступают в бой с боевиками, которые открыли по ним огонь на ливанской границе.

Информации о возможных жертвах ЦАХАЛ не предоставил.

Дополнение 

Ранее УНН сообщал, что из Ливана в сторону северного Израиля за сегодня было выпущено ракет по меньшей мере пять раз.

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