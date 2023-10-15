Израиль нанес удары по военной инфраструктуре "Хезболлы" в Ливане

Детали

“Истребители ЦАХА наносят удары по военной инфраструктуре “Хезболлы” в Ливане”, - говорится в сообщении.

В то же время, ЦАХАЛ заявляет, что сухопутные войска вступают в бой с боевиками, которые открыли по ним огонь на ливанской границе.

Информации о возможных жертвах ЦАХАЛ не предоставил.

Дополнение

Ранее УНН сообщал, что из Ливана в сторону северного Израиля за сегодня было выпущено ракет по меньшей мере пять раз.