В секторе Газа погибло почти 3 800 человек, более трети - дети
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. Количество погибших в Газе продолжает расти. По данным министерства здравоохранения в Газе, с 7 октября умерли 3785 человек, в том числе 1524 ребенка. Об этом пишет CNN, передает УНН.
Детали
Отмечается, что среди погибших примерно 1000 женщин и 120 пожилых людей.
Кроме того, 12 493 человека получили ранения, в том числе 3 983 ребенка и 3 300 женщин, сообщил представитель министерства доктор Ашраф Аль-Кидра.
Более того, разведка США считает, что, вероятно, от 100 до 300 человек погибли в результате взрыва в баптистской больнице Аль-Ахли в Газе в начале этой недели.
Дополнение
Израильские военные сообщили семьям 203 заложников о том, что их близкие удерживаются в секторе Газа.
Также известно, что подтвержденное количество погибших украинцев в результате нападения боевиков ХАМАС в Израиле – 18 человек.