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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В секторе Газа погибло почти 3 800 человек, более трети - дети

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 октября. УНН. Количество погибших в Газе продолжает расти. По данным министерства здравоохранения в Газе, с 7 октября умерли 3785 человек, в том числе 1524 ребенка. Об этом пишет CNN, передает УНН.

В секторе Газа погибло почти 3 800 человек, более трети - дети

Детали 

Отмечается, что среди погибших примерно 1000 женщин и 120 пожилых людей.

Кроме того, 12 493 человека получили ранения, в том числе 3 983 ребенка и 3 300 женщин, сообщил представитель министерства доктор Ашраф Аль-Кидра. 

Более того, разведка США считает, что, вероятно, от  100 до 300 человек  погибли в результате взрыва в  баптистской больнице Аль-Ахли в Газе в начале этой недели.

Дополнение

Израильские военные сообщили семьям 203 заложников о том, что их близкие удерживаются в секторе Газа.

Также известно, что подтвержденное количество погибших украинцев в результате нападения боевиков ХАМАС в Израиле – 18 человек.

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