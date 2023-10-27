Ізраїль нарощує удари, наземні сили "розширять" діяльність сьогодні ввечері - ЦАХАЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Речник ЦАХАЛу контр-адмірал Даніель Хагарі каже, що військові посилили авіаудари в Секторі Гази за останні кілька годин і продовжуватимуть проводити наземні операції, передає УНН із посиланням на Times of Israel.
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«Повітряні сили завдають дуже значних ударів по підземних цілях», — сказав він, додавши, що сьогодні ввечері наземні сили «розширять» свою активність.
Протягом останніх двох днів піхотні сили і танки ЦАХАЛу здійснили обмежені рейди в сектор Газа.
Хагарі каже, що ЦАХАЛ продовжить завдавати ударів по місту Газа та прилеглим районам на півночі Гази, і знову закликає палестинців евакуюватися на південь Смуги.
«Ми готові захищатися на всіх аренах. Ми діємо, щоб захистити інтереси безпеки Держави Ізраїль», – сказав він.
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Нагадаємо
У зверненні до нації прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що наближається наземне вторгнення, щоб знищити ХАМАС у Газі.