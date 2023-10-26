На прохання США Ізраїль відклав початок наземної операції
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. ЦАХАЛ відклав початок наземної операції у секторі Гази до кінця нинішнього тижня через домовленість з США. Сполучені Штати хочуть посилити ППО на Близькому сході, аби уникнути жертв.Про це повідомляє The Wall Street Journal, пише УНН.
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Пентагон планує розгорнути близько десятка систем ППО для захисту своїх військ, які служать на Ближньому Сході. США вважають, що їхня армія може стати ціллю для бойовиків під час наземної операції, тому потребують захисту. ППО мають розмістити до кінця цього тижня.
Ізраїль погодився задовольнити прохання США. Крім цього, вони зважають і на питання постачання гуманітарної допомоги в Газу.
Нагадаємо
У зверненні до нації прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що наближається наземне вторгнення, щоб знищити ХАМАС у Газі.