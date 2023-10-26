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По просьбе США Израиль отложил начало наземной операции

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 октября. УНН. ЦАХАЛ отложил начало наземной операции в секторе Газа до конца нынешней недели из-за договоренности с США. Соединенные Штаты хотят усилить ПВО на Ближнем востоке, чтобы избежать жертв, об этом сообщает The Wall Street Journal, пишет УНН.

По просьбе США Израиль отложил начало наземной операции

Детали 

Пентагон планирует развернуть около десятка систем ПВО для защиты своих войск, которые служат на Ближнем Востоке. США считают, что их армия может стать целью для боевиков во время наземной операции, поэтому нуждаются в защите. ПВО должны разместить до конца этой недели.

Израиль согласился удовлетворить просьбу США. Кроме этого, они учитывают и вопрос поставки гуманитарной помощи в Газу.

Напомним

В обращении к нации премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что приближается наземное вторжение, чтобы уничтожить ХАМАС в Газе.

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