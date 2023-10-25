Нетаньяху заявив, що наземне вторгнення до Гази "наближається" - термін визначено
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У зверненні до нації прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що наближається наземне вторгнення, щоб знищити ХАМАС у Газі, передає УНН із посиланням на Times of Israel.
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“Ізраїль перебуває в розпалі боротьби за наше існування”, — сказав прем’єр Нетаньяху. За його словами, двома цілями війни є “знищити ХАМАС, знищивши його військовий і управлінський потенціал, і зробити все можливе, щоб повернути наших заручників”.
Він наголосив, що мета — “порятунок нації, досягнення перемоги”. Тисячі терористів були вбиті, каже він, “і це тільки початок”.
Нетаньяху додав, що Ізраїль готується до наземної операції, але не повідомить, коли і як. Він каже, що не поділиться спектром міркувань.
“Ми готуємося до наземного вторгнення. Не буду уточнювати коли, як, скільки. Я також не буду деталізувати коло міркувань, про більшість яких громадськість не знає. І так воно і повинно бути. Це шлях, щоб ми захистили життя наших воїнів”.
Нетаньяху каже, що рішення про час наземного вторгнення було прийнято одноголосно. “Термін проведення операції було визначено одноголосно військовим кабінетом і начальником штабу”, — каже він.
“Ми стягнемо повну ціну з тих убивць, тих, хто скоїв звірства... під час наземного вторгнення”, — каже він.
Він знову закликає некомбатантів Гази прямувати до півдня Гази.