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Нетаньяху заявив, що наземне вторгнення до Гази "наближається" - термін визначено

Київ • УНН

 • 133879 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. У зверненні до нації прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що наближається наземне вторгнення, щоб знищити ХАМАС у Газі, передає УНН із посиланням на Times of Israel.

Нетаньяху заявив, що наземне вторгнення до Гази "наближається" - термін визначено

Деталі

“Ізраїль перебуває в розпалі боротьби за наше існування”, — сказав прем’єр Нетаньяху. За його словами, двома цілями війни є “знищити ХАМАС, знищивши його військовий і управлінський потенціал, і зробити все можливе, щоб повернути наших заручників”.

Він наголосив, що мета — “порятунок нації, досягнення перемоги”. Тисячі терористів були вбиті, каже він, “і це тільки початок”.

Нетаньяху додав, що Ізраїль готується до наземної операції, але не повідомить, коли і як. Він каже, що не поділиться спектром міркувань.

“Ми готуємося до наземного вторгнення. Не буду уточнювати коли, як, скільки. Я також не буду деталізувати коло міркувань, про більшість яких громадськість не знає. І так воно і повинно бути. Це шлях, щоб ми захистили життя наших воїнів”.

Нетаньяху каже, що рішення про час наземного вторгнення було прийнято одноголосно. “Термін проведення операції було визначено одноголосно військовим кабінетом і начальником штабу”, — каже він.

“Ми стягнемо повну ціну з тих убивць, тих, хто скоїв звірства... під час наземного вторгнення”, — каже він.

Він знову закликає некомбатантів Гази прямувати до півдня Гази.

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