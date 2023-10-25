Нетаньяху заявил, что наземное вторжение в Газу "приближается" - срок определен
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В обращении к нации премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что приближается наземное вторжение, чтобы уничтожить ХАМАС в Газе, передает УНН со ссылкой на Times of Israel.
Детали
“Израиль находится в разгаре борьбы за наше существование”, — сказал премьер Нетаньяху. По его словам, двумя целями войны являются “уничтожить ХАМАС, уничтожив его военный и управленческий потенциал, и сделать все возможное, чтобы вернуть наших заложников”.
Он подчеркнул, что цель — “спасение нации, достижение победы”. Тысячи террористов были убиты, говорит он, “и это только начало”.
Нетаньяху добавил, что Израиль готовится к наземной операции, но не сообщит, когда и как. Он говорит, что не поделится спектром соображений.
“Мы готовимся к наземному вторжению. Не буду уточнять когда, как, сколько. Я также не буду детализировать круг соображений, о большинстве которых общественность не знает. И так оно и должно быть. Это путь, чтобы мы защитили жизни наших воинов”.
Нетаньяху говорит, что решение о времени наземного вторжения было принято единогласно. “Срок проведения операции был определен единогласно военным кабинетом и начальником штаба”, — говорит он.
“Мы взыщем полную цену с тех убийц, тех, кто совершил зверства... во время наземного вторжения”, — говорит он.
Он снова призвал некомбатантов Газы направляться к югу Газы.