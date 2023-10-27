Израиль наращивает удары, наземные силы "расширят" деятельность сегодня вечером - ЦАХАЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари говорит, что военные усилили авиаудары в Секторе Газа за последние несколько часов и будут продолжать проводить наземные операции, передает УНН со ссылкой на Times of Israel.
Детали
«Воздушные силы наносят очень значительные удары по подземным целям», — сказал он, — добавив, что сегодня вечером наземные силы «расширят» свою активность.
В течение последних двух дней пехотные силы и танки ЦАХАЛа совершили ограниченные рейды в сектор Газа.
Хагари говорит, что ЦАХАЛ продолжит наносить удары по городу Газа и прилегающим районам на севере Газы, и снова призывает палестинцев эвакуироваться на юг Полосы.
«Мы готовы защищаться на всех аренах. Мы действуем, чтобы защитить интересы безопасности Государства Израиль», – сказал он.
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Напомним
В обращении к нации премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что приближается наземное вторжение, чтобы уничтожить ХАМАС в Газе.