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Financial Times

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Калибр (семейство ракет)

Израиль наращивает удары, наземные силы "расширят" деятельность сегодня вечером - ЦАХАЛ

Киев • УНН

 • 73971 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Представитель ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари говорит, что военные усилили авиаудары в Секторе Газа за последние несколько часов и будут продолжать проводить наземные операции, передает УНН со ссылкой на Times of Israel.

Израиль наращивает удары, наземные силы "расширят" деятельность сегодня вечером - ЦАХАЛ

Детали

«Воздушные силы наносят очень значительные удары по подземным целям», — сказал он, — добавив, что сегодня вечером наземные силы «расширят» свою активность.

В течение последних двух дней пехотные силы и танки ЦАХАЛа совершили ограниченные рейды в сектор Газа.

Хагари говорит, что ЦАХАЛ продолжит наносить удары по городу Газа и прилегающим районам на севере Газы, и снова призывает палестинцев эвакуироваться на юг Полосы.

«Мы готовы защищаться на всех аренах. Мы действуем, чтобы защитить интересы безопасности Государства Израиль», – сказал он.

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Напомним

В обращении к нации премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что приближается наземное вторжение, чтобы уничтожить ХАМАС в Газе.

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