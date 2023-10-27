Ізраїль почав наземну операцію у секторі Гази
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Ізраїль почав наземну операцію у секторі Гази. Про це у соцмережі Х повідомив міністр МЗС Йорданії Айман Сафаді, передає УНН.
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“Ізраїль щойно розпочав наземну війну проти Гази. Результатом стане гуманітарна катастрофа епічних масштабів на роки вперед”, — написав міністр.
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Міністр також зазначив, що “голосувати проти арабської резолюції #UNGA означає схвалення цієї безглуздої війни, цього безглуздого вбивства.Історія розсудить”, — резюмував Айман Сафаді.
Додамо, що більшість країн ООН під час сьогоднішнього засідання закликали Ізраїль та ХАМАС до перемир’я. На цій зустрічі вони ухвалили резолюцію із закликом до негайного перемир’я в зоні палестино-ізраїльського конфлікту.
Однак, низка ЗМІ пише що зараз Газа під обстрілом. За даними видання Аljazeera ізраїльські сухопутні сили “розширюють операції” в Газі.
Нині сектор повністю відключений від струму, інтернету та газопостачання.