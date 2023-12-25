В туннелях Газы нашли пять тел израильских заложников ХАМАС

Пять израильских заложников, погибших в плену у боевиков ХАМАС, были найдены в сети подземных туннелей на севере сектора Газа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на армию обороны Израиля, пишет УНН.

Детали

Израильские военные показали кадры ванной комнаты, кафельной и рабочей комнаты, соединенных переходами, выложенными темным бетоном.

Как погибли заложники ХАМАС не сообщается. Представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Дэниел Хагари заявил, что вскрытие еще не завершено.

Трое солдат и двое гражданских были среди 240 человек, которых боевики ХАМАС вывезли в сектор Газа во время нападения 7 октября. Военные объявили о репатриации их тел в начале этого месяца.

Ранее ХАМАС заявлял, что некоторые заложники погибли во время израильского обстрела Газы. Оно также угрожало казнить заложников.

Дополнение

Израиль рассматривает возможность не убивать лидеров ХАМАС в Газе Яхья Синвара и Мухаммада Дейфа, если и когда появится такая возможность, предоставить им своего рода иммунитет и депортировать их в Катар или другую страну в рамках решения, которое обеспечит освобождение всех заложников, удерживаемых в секторе Газа, и положит конец войне против террористической группировки.