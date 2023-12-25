В туннелях Газы нашли пять тел израильских заложников ХАМАС
Киев • УНН
Пять израильских заложников, убитых ХАМАС, были найдены в туннелях Газы; вскрытие еще не сделано.
Пять израильских заложников, погибших в плену у боевиков ХАМАС, были найдены в сети подземных туннелей на севере сектора Газа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на армию обороны Израиля, пишет УНН.
Детали
Израильские военные показали кадры ванной комнаты, кафельной и рабочей комнаты, соединенных переходами, выложенными темным бетоном.
Как погибли заложники ХАМАС не сообщается. Представитель ЦАХАЛ контр-адмирал Дэниел Хагари заявил, что вскрытие еще не завершено.
Трое солдат и двое гражданских были среди 240 человек, которых боевики ХАМАС вывезли в сектор Газа во время нападения 7 октября. Военные объявили о репатриации их тел в начале этого месяца.
Ранее ХАМАС заявлял, что некоторые заложники погибли во время израильского обстрела Газы. Оно также угрожало казнить заложников.
Дополнение
Израиль рассматривает возможность не убивать лидеров ХАМАС в Газе Яхья Синвара и Мухаммада Дейфа, если и когда появится такая возможность, предоставить им своего рода иммунитет и депортировать их в Катар или другую страну в рамках решения, которое обеспечит освобождение всех заложников, удерживаемых в секторе Газа, и положит конец войне против террористической группировки.
В туннелях Газы нашли пять тел израильских заложников ХАМАС
Пять израильских заложников, убитых ХАМАС, были найдены в туннелях Газы; вскрытие еще не сделано.
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