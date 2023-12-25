Египет представил план завершения войны между Израилем и ХАМАС

Египет представил свой план завершения войны между Израилем и ХАМАС, включающий три этапа, в частности, освобождение всех израильских заложников. Об этом сообщает The Times of Israel, пишет УНН.

Детали

Израильские официальные лица подтвердили нескольким ивритским СМИ, что Египет представил новое предложение о перемирии.

Страна предложила три этапа завершения войны. Первым этапом будет двухнедельное прекращение боевых действий с возможностью продления до трех-четырех недель в обмен на освобождение 40 заложников - женщин, несовершеннолетних и пожилых людей.

В свою очередь, Израиль освободил бы 120 палестинских заключенных. На это время военные действия прекратятся, израильские танки будут выведены, а в Газу поступит гуманитарная помощь.

На втором этапе при поддержке Египта предлагают провести "палестинские национальные переговоры", направленные на прекращение раскола между палестинскими группировками - в основном Палестинской администрацией и террористической группировкой ХАМАС - и формирование технократического правительства на Западном берегу реки Иордан и в Газе, которое бы осуществляло надзор за восстановлением Газы и подготовило почву для проведения палестинских парламентских и президентских выборов.

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Третий этап включал бы прекращение огня, освобождение остальных израильских заложников, в том числе солдат, в обмен на определенное количество палестинских заключенных, находящихся в израильских тюрьмах, связанных с ХАМАС и террористической группировкой "Палестинский исламский джихад", включая тех, кто был арестован после 7 октября. На этом этапе Израиль выведет свои войска из городов Газы и позволит вынужденным переселенцам с севера анклава вернуться в свои дома.

Дополнение

Как отмечается, лидер ХАМАС Исмаил Гания накануне вернулся в Катар после четырехдневного визита в Каир, чтобы обсудить египетское предложение с представителями террористической группировки. Параллельно в Каир сегодня прибыла делегация "Исламского джихада" для переговоров с египетскими официальными лицами.

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