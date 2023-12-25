Египет представил план завершения войны между Израилем и ХАМАС
Египет предлагает прекращение огня и обмен пленными для прекращения конфликта между Израилем и ХАМАС.
В Украине существует опасность повторения эпидемии кори
Эксперты предупреждают о возможной эпидемии кори. Вакцинация является ключевой профилактической мерой.
В Криворожском районе ПВО сбила вражескую ракету - ОВА
Украинская противовоздушная оборона сбила ракету в Криворожском районе, что подтвердил председатель ОВА Сергей Лысак.
В оккупированном Крыму столкнулись российские военные грузовики и внедорожники: есть пострадавшие
В оккупированной Керчи столкнулись российские военные грузовики и внедорожники, в результате чего пострадали люди.
В ВС ВСУ сообщили о ракете в направлении Кривого рога
Воздушные силы ВС Украины предупредили о ракете, направляющейся в Кривой Рог.
В Индии приостановили деятельность Федерации борьбы из-за скандала с сексуальными домогательствами
Министерство спорта Индии приостановило деятельность Федерации борьбы из-за скандала с сексуальными домогательствами, уволив новоизбранных руководителей, связанных с обвиняемым экс-президентом.
Будущий премьер Нидерландов призвал граждан Турции избрать нового президента
Герт Вилдерс, будущий премьер-министр Нидерландов, призывает турецких секуляристов выбрать нового лидера. Его ультраправая партия получила 37 мест в парламенте и сталкивается с проблемами коалиции.
Около 4 тыс приемных детей оказались на ВОТ или были депортированы в рф
Около 4 000 приемных детей из Украины оказались либо в ловушке в оккупированных регионах, либо были депортированы в россию, причем условия их пребывания не контролируются.
На Хмельнитчине столкнулись два автомобиля: пострадал 13-летний мальчик
В результате дорожно-транспортного происшествия в Хмельницкой области пострадал 13-мальчик. Открыто уголовное производство за нарушение правил безопасности дорожного движения.
Территория, пострадавшая из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, больше чем зона отчуждения ЧАЭС - Рувин
По словам Рувина, эксперты продолжают отслеживать динамику изменений на территориях, пострадавших в результате подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС.