Израиль рассматривает возможность не убивать лидеров ХАМАС в обмен на завершение войны – СМИ
Киев • УНН
Израиль рассматривает возможность предоставления иммунитета и депортации лидерам ХАМАС в обмен на освобождение заложников и прекращение войны.
Сообщается, что Израиль рассматривает возможность не убивать лидеров ХАМАС в Газе Яхья Синвара и Мухаммада Дейфа, если и когда появится такая возможность, предоставить им своего рода иммунитет и депортировать их в Катар или другую страну в рамках решения, которое обеспечит освобождение всех заложников, удерживаемых в секторе Газа, и положить конец войне против террористической группировки. Об этом пишет The Times of Israel, сообщает УНН.
Со ссылкой на несколько неназванных израильских источников сообщается, что руководство сил безопасности и политическое руководство обсуждают такой вариант, хотя конкретных предложений на данный момент нет. Подчеркнув, что это долгосрочный вариант, который в данный момент не актуален, источники, утверждают, что любой такой план не должен наносить ущерб заявленной цели демонтажа руководства и военного потенциала ХАМАСа.
Другой источник заявил, что "высылка руководства ХАМАС за границу не противоречит целям войны".
Израиль рассматривает возможность не убивать лидеров ХАМАС в обмен на завершение войны – СМИ
Израиль рассматривает возможность предоставления иммунитета и депортации лидерам ХАМАС в обмен на освобождение заложников и прекращение войны.
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