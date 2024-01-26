Суд ООН сьогодні ухвалить рішення щодо позову ПАР про визнання війни Ізраїлю в Газі геноцидом
Київ • УНН
Міжнародний суд ООН ухвалить рішення щодо запиту Південної Африки про класифікацію війни Ізраїлю в Газі як геноциду. Це перший крок у розгляді справи ПАР, яку Ізраїль категорично заперечує і просить суд відхилити.
Сьогодні, 26 січня, Міжнародний суд ООН ухвалить рішення за запитом ПАР у справі про визнання війни Ізраїлю в Газі геноцидом із закликом припинили наступ у секторі Газа. Про це повідомляє Associated Press, пише УНН.
Деталі
Рішення є попереднім етапом розгляду справи, поданої Південною Африкою до Міжнародного суду ООН, в якій стверджується, що військові дії Ізраїлю у війні з ХАМАС у Газі прирівнюються до геноциду.
Ізраїль рішуче відкидає ці звинувачення і просить суд припинити справу.
Суд у Гаазі оголосив про терміни винесення проміжного рішення в середу. Міністерство закордонних справ Південної Африки повідомило, що міністр закордонних справ Наледі Пандор вирушить до Гааги, щоб представляти країну на засіданні суду в п'ятницю.
Нагадаємо
11 січня у Міжнародному суді ООН стартував розгляд позову Південної Африки, яка звинувачує Ізраїль у вчиненні геноциду проти палестинців у секторі Гази.
Ізраїль назвав позов "безпідставним" та "кривавим наклепом". Єрусалим заявив, що він обороняється, щоб захистити ізраїльтян, знищивши ХАМАС.
Напередодні розгляду справи прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу опублікував відео, у якому заявив, що Ізраїль воює з ХАМАСом, а не з палестинським населенням, і діє у повній відповідності до міжнародного права.