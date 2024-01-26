Суд ООН сегодня примет решение по иску ЮАР о признании войны Израиля в Газе геноцидом

Сегодня, 26 января, Международный суд ООН примет решение по запросу ЮАР по делу о признании войны Израиля в Газе геноцидом с призывом прекратили наступление в секторе Газа. Об этом сообщает Associated Press, пишет УНН.

Детали

Решение является предварительным этапом рассмотрения дела, поданного Южной Африкой в Международный суд ООН, в котором утверждается, что военные действия Израиля в войне с ХАМАС в Газе приравниваются к геноциду.

Израиль решительно отвергает эти обвинения и просит суд прекратить дело.

Суд в Гааге объявил о сроках вынесения промежуточного решения в среду. Министерство иностранных дел Южной Африки сообщило, что министр иностранных дел Наледи Пандор отправится в Гаагу, чтобы представлять страну на заседании суда в пятницу.

Напомним

11 января в Международном суде ООН стартовало рассмотрение иска Южной Африки, которая обвиняет Израиль в совершении геноцида против палестинцев в секторе Газа.

Израиль назвал иск "безосновательным" и "кровавой клеветой". Иерусалим заявил, что он обороняется, чтобы защитить израильтян, уничтожив ХАМАС.

Накануне рассмотрения дела премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху опубликовал видео, в котором заявил, что Израиль воюет с ХАМАСом, а не с палестинским населением, и действует в полном соответствии с международным правом.