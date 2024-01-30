ЕС требует срочного аудита БАПОР после обвинений в сотрудничестве его сотрубников с ХАМАС
ЕС призывает к срочному аудиту БАПОР после обвинений Израиля в том, что сотрудники агентства участвовали в атаке ХАМАС. Брюссель также планирует пересмотреть финансирование Агентства.
В Валенсии разоблачена преступная сеть, которая занималась незаконной продажей трупов
В Испании разоблачили преступную группировку, которая занималась незаконной торговлей трупами. Подозреваемые использовали поддельные документы, чтобы получить доступ к телам умерших в больницах и домах престарелых.
Как снизить уровень стресса - советы специалистов
Ряд привычек могут помочь снизить уровень стресса.
ЦРУ запретило своим аналитикам пользоваться Telegram
Аналитикам также запрещено приносить личные устройства на рабочее место, что заставляет их покидать помещение ЦРУ, когда они хотят получить доступ к приложению.
CNN Philippines прекращает вещание после 9 лет работы из-за значительных финансовых потерь
Открытое в 2015 году представительство CNN на Филиппинах прекратит свою новостную и производственную деятельность на всех медиаплатформах с 31 января, уволив при этом 300 сотрудников.
Под крики "Убийцы": в Мехико впервые за 1,5 года состоялся бой быков
Коррида вернулась на арену Мехико спустя 1,5 года на фоне протестов. Она прошла на фоне протеста зоозащитников, которые выкрикивали: "Убийцы!".
Сериал с Николь Кидман о Гонконге не показали в городе
Новый сериал Amazon Prime "Экспаты" с Николь Кидман в главной роли рассказывает историю иностранцев, которые живут в Гонконге, но его не показали в городе.
В Финляндии могут запретить сброс снега в море
О запрете сброса снега в море заговорило новое правительство Финляндии, объясняя это повышенным уровнем внимания о состоянии водных объектов.
В Германии насчитали более тысячи итальянских мафиози в стране
По оценкам Федерального министерства внутренних дел Германии, в стране проживает более тысячи членов итальянских мафиозных группировок. Вовлечение мафии отмечается в сфере общественного питания, пищевой и автомобильной промышленности.
Италия стремится усилить связи с Африкой с помощью плана финансирования в размере 5,5 млрд евро
Италия обнародовала инвестиционный план стоимостью 5,5 миллиардов евро для укрепления отношений с Африкой, стремясь усилить энергетические связи и решить проблему миграционных потоков.