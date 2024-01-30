ЕС требует срочного аудита БАПОР после обвинений в сотрудничестве его сотрубников с ХАМАС

После заявлений властей Израиля об участии ряда сотрудников БАПОР в нападении ХАМАС 7 октября Евросоюз намерен пересмотреть финансирование агентства. Об этом заявил представитель ЕК Эрик Мамер, передает УНН.

Детали

Евросоюз требует безотлагательного аудита деятельности Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР, UNRWA) после утверждений Израиля о том, что некоторые сотрудники агентства участвовали в нападении ХАМАС.

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Аудит должен проводиться под руководством экспертов, назначенных Европейской комиссией (ЕК), и параллельно с расследованием ООН в отношении этих заявлений, уточнил Эрик Мамер. Кроме того, Брюссель планирует пересмотреть вопрос о финансировании агентства.

Тем временем уполномоченный федеральной земли Гессен по борьбе с антисемитизмом Уве Беккер призвал распустить Ближневосточное агентство ООН.

БАПОР - это не организация помощи палестинцам, а организация помощи палестинскому террору. Ни одна другая организация ООН не стоит на пути мирного сосуществования израильтян и палестинцев так сильно, как это агентство, которое передаёт ненависть к Израилю от одного поколения палестинских детей к другому и лично связано с ХАМАС - приводит слова Беккера агентство KNA.

Он призвал передать гуманитарные задачи БАПОР Управлению верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Напомним

После заявлений Израиля о причастности 12 сотрудников БАПОР к нападению боевиков ХАМАС 7 октября, уже десять стран, включая главных доноров - США и Германию, приостановили финансирование агентства. В их число вошли также Австралия, Великобритания, Италия, Канада, Нидерланды, Румыния, Финляндия и Швейцария. В настоящее время в связи с обвинениями Израиля в ООН проводят расследование.

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