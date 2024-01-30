ЕС требует срочного аудита БАПОР после обвинений в сотрудничестве его сотрубников с ХАМАС

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27 январь 2024, 09:24  •  208921 просмотра

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26 январь 2024, 09:56  •  270733 просмотра

Минобороны поступило правильно и принципиально, что разорвало сомнительные контракты с фирмами Гринкевичей - эксперт

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Объективное расследование злоупотреблений в Нацбанке продемонстрирует верховенство права в Украине - нардеп
26 январь 2024, 08:39  •  248046 просмотра

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Сбой в работе системы "Шлях": Госпогранслужба заявила, что пока что увеличения очередей нет

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25 январь 2024, 08:30  •  261983 просмотра

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25 январь 2024, 07:44  •  218985 просмотра

Гетманцев дает достаточно инструментов для того, чтобы налоговики чувствовали себя "хозяевами жизни" и создавали проблемы бизнесу - эксперт

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CNN Philippines прекращает вещание после 9 лет работы из-за значительных финансовых потерь

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В Германии насчитали более тысячи итальянских мафиози в стране

По оценкам Федерального министерства внутренних дел Германии, в стране проживает более тысячи членов итальянских мафиозных группировок. Вовлечение мафии отмечается в сфере общественного питания, пищевой и автомобильной промышленности.

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