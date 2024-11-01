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В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт
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В Киеве часть путей нуждается в замене: где до конца года планируют завершить ремонт

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Израиль обстрелял офис ООН в лагере палестинских беженцев на Западном берегу Иордана

Израиль обстрелял офис ООН в лагере палестинских беженцев на Западном берегу Иордана

Киев  •  УНН

01:22 • 2237 просмотра

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Военные Израиля нанесли значительный ущерб офису UNRWA в лагере беженцев Нур-Шамс. Повреждена инфраструктура лагеря, включая дороги, электросети и системы водоснабжения.

Израильские силы повредили офис ООН на Западном берегу реки Иордан, которое оказывает помощь палестинским беженцам. Об этом сообщает глава UNRWA Филипп Лаццарини, передает УНН.

Детали

По его словам, в четверг израильские военные бульдозеры нанесли значительный ущерб офису в лагере для беженцев Нур-Шамс. Во время операции были также повреждены дороги, уничтожены электросети и системы водоснабжения, что затрудняет повседневную жизнь лагеря.

Израиль запретил деятельность агентства ООН по вопросам палестинских беженцев на своей территории28 октября 2024, 23:56 • 17189 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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