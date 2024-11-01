Израиль обстрелял офис ООН в лагере палестинских беженцев на Западном берегу Иордана

Израильские силы повредили офис ООН на Западном берегу реки Иордан, которое оказывает помощь палестинским беженцам. Об этом сообщает глава UNRWA Филипп Лаццарини, передает УНН.

Детали

По его словам, в четверг израильские военные бульдозеры нанесли значительный ущерб офису в лагере для беженцев Нур-Шамс. Во время операции были также повреждены дороги, уничтожены электросети и системы водоснабжения, что затрудняет повседневную жизнь лагеря.

Израиль запретил деятельность агентства ООН по вопросам палестинских беженцев на своей территории