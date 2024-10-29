Израиль запретил деятельность агентства ООН по вопросам палестинских беженцев на своей территории
Киев • УНН
Израиль принял закон о запрете деятельности агентства ООН по делам палестинских беженцев UNRWA на своей территории. Причиной стало подозрение в причастности сотрудников агентства к атаке 7 октября и сотрудничеству с ХАМАС.
Израиль принял закон, запрещающий деятельность в стране агентства ООН по делам палестинских беженцев UNRWA. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Отмечается, что причиной для такого решения является убеждение израильских властей в вовлеченности членов ведомства к атаке на Израиль 7 октября 2023 года, а также их участия в других антиизраильских действиях со стороны террористической организации ХАМАС.
Директор агентства Филиппе Лаццарини назвал голосование "опасным прецедентом и нарушением Устава ООН вместе с взятыми Израилем на себя международными обязательствами".
ООН и некоторые западные союзники Израиля выразили опасения, что запрет негативно скажется на решении гуманитарного кризиса в Полосе Газы.
Напомним
В начале октября МИД Израиля запретил въезд генсеку ООН Антонио Гуттеришу из-за отсутствия осуждения атаки Ирана. Израиль обвинил Гуттериша в поддержке террористов и отсутствии реакции на действия ХАМАС.