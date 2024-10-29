Ізраїль заборонив діяльність агенції ООН з питань палестинських біженців на своїй території
Київ • УНН
Ізраїль ухвалив закон про заборону діяльності агентства ООН у справах палестинських біженців UNRWA на своїй території. Причиною стала підозра у причетності співробітників агентства до атаки 7 жовтня та співпраці з ХАМАС.
Ізраїль ухвалив закон, що забороняє діяльність в країні агентства ООН у справах палестинських біженців UNRWA. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Зазначається, що причиною для такого рішення є переконання ізраїльської влади у залученості членів відомства до атаки на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, а також їхньої участі в інших антиізраїльських діях з боку терористичної організації ХАМАС.
Директор агенції Філіппе Лаццаріні назвав голосування "небезпечним прецедентом та порушенням Статуту ООН разом з узятими Ізраїлем на себе міжнародними зобов'язаннями".
ООН та деякі західні союзники Ізраїлю висловили побоювання, що заборона негативно позначиться на вирішенні гуманітарної кризи у Смузі Гази.
Нагадаємо
На почаку жовтня МЗС Ізраїлю заборонив в'їзд генсеку ООН Антоніо Гуттерішу через відсутність засудження атаки Ірану. Ізраїль звинуватив Гуттеріша у підтримці терористів та відсутності реакції на дії ХАМАС.