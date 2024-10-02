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Ізраїль заборонив в'їзд до країни генсеку ООН Гуттерішу

Ізраїль заборонив в'їзд до країни генсеку ООН Гуттерішу

Київ • УНН

 • 14180 перегляди

МЗС Ізраїлю заборонив в'їзд генсеку ООН Антоніо Гуттерішу через відсутність засудження атаки Ірану. Ізраїль звинуватив Гуттеріша у підтримці терористів та відсутності реакції на дії ХАМАС.

У середу, 2 жовтня, Міністерство закордонних справ Ізраїлю оголосило генерального секретаря ООН Антоніо Гуттеріша персоною нон грата в країні.  Про це пише УНН з посиланням на заяву очільника ізраїльського МЗС Ісраель Каца.

Деталі

Сьогодні я оголосив Генерального секретаря ООН Антоніо Гуттеріша персоною нон грата в Ізраїлі та заборонив йому в’їзд до країни

- йдеться в заяві ізраїльського посадовця. 

За його словами, кожен, хто не може однозначно засудити напад Ірану на Ізраїль, як це зробила майже кожна країна світу, не заслуговує ступити на ізраїльську землю.

Кац підкреслив, що генсек ООН досі не засудив різанину та сексуальні звірства, вчинені вбивцями ХАМАС 7 жовтня, і не докладав жодних зусиль, щоб оголосити їх терористичною організацією.

Це Генеральний секретар (...) який підтримує терористів, ґвалтівників і вбивць із ХАМАСу, Хезболли, хуситів, а тепер і Ірану — матері світового терору — запам’ятається як пляма в історії ООН. Ізраїль продовжить захищати своїх громадян і відстоювати свою національну гідність, з Антоніу Гутеррешем або без нього

- заявив очільник МЗС Ізраїлю. 

Контекст 

1 жовтня Гуттереш оприлюднив заяву "щодо останніх нападів на Близькому Сході". Він закликав до припинення вогню, та деескалації ситуації.

Напередодні Іран здійснив масований обстріл Ізраїлю.  

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що Іран, який у вівторок увечері завдав масованого удару балістичними ракетами по території Ізраїлю, "зробив велику помилку і заплатить за неї". 

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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