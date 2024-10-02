Израиль запретил въезд в страну генсеку ООН Гуттеришу

В среду, 2 октября, Министерство иностранных дел Израиля объявило генерального секретаря ООН Антонио Гуттериша персоной нон грата в стране. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление главы израильского МИД Исраэль Каца.

Детали

Сегодня я объявил Генерального секретаря ООН Антонио Гуттериша персоной нон грата в Израиле и запретил ему въезд в страну - говорится в заявлении израильского чиновника.

По его словам, каждый, кто не может однозначно осудить нападение Ирана на Израиль, как это сделала почти каждая страна мира, не заслуживает ступить на израильскую землю.

Кац подчеркнул, что генсек ООН до сих пор не осудил резню и сексуальные зверства, совершенные убийцами ХАМАС 7 октября, и не прилагал никаких усилий, чтобы объявить их террористической организацией.

Это Генеральный секретарь (...) который поддерживает террористов, насильников и убийц из ХАМАСа, Хезболлы, хуситов, а теперь и Ирана - матери мирового террора - запомнится как пятно в истории ООН. Израиль продолжит защищать своих граждан и отстаивать своё национальное достоинство, с Антониу Гутеррешем или без него - заявил глава МИД Израиля.

Контекст

1 октября Гуттереш обнародовал заявление «относительно последних нападений на Ближнем Востоке». Он призвал к прекращению огня, и деэскалации ситуации.

Накануне Иран совершил массированный обстрел Израиля.

Напомним,

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Иран, который во вторник вечером нанес массированный удар баллистическими ракетами по территории Израиля, «совершил большую ошибку и заплатит за нее».