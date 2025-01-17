Гуманитарная помощь для Газы: 4000 грузовиков готовы к отправке после перемирия

После достижения договоренности о прекращении огня между Израилем и палестинскими боевиками ожидается, что ситуация с нападениями на гуманитарные конвои в секторе Газа может стабилизироваться. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

Такой прогноз базируется на надеждах, что масштабные поставки гуманитарной помощи позволят уменьшить социальное напряжение и облегчить условия для местного населения.

Как сообщило агентство UNRWA, в регион уже подготовлено к доставке 4000 грузовиков с гуманитарными грузами, половина из которых - продовольствие и мука. Кроме того, Всемирная продовольственная программа ООН подтвердила наличие запасов для обеспечения питания более миллиона человек в течение трех месяцев.

По данным ООН, во время 15-месячного конфликта гуманитарная операция в Газе сталкивалась со значительными трудностями. Среди них - военные действия, строгие ограничения на доступ к территории, а также мародерство и нападения вооруженных группировок. Осложняет ситуацию и критическая инфраструктура: поврежденные дороги, нехватка топлива, неразорвавшиеся боеприпасы и ограниченные возможности связи.

На фоне этих проблем в пятницу в Каире начались переговоры по согласованию деталей доставки помощи. Ожидается, что эти меры, в сочетании с перемирием, будут способствовать более упорядоченному доступу гуманитарных ресурсов к пострадавшему населению.

Напомним,

Прекращение огня также включает освобождение заложников, захваченных боевиками ХАМАС во время нападения на юг Израиля в октябре 2023 года.

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