Офис Нетаньяху о сделке с ХАМАС: заложники будут освобождены в воскресенье
Киев • УНН
Офис Нетаньяху сообщил о задержке подписания соглашения с ХАМАС до субботнего вечера. Первая группа израильских заложников будет освобождена в воскресенье, после одобрения соглашения кабинетом безопасности.
Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху подтвердил в пятницу, что обмен израильских заложников на палестинских заключенных начнется «по плану» в воскресенье, как только кабинет безопасности и правительство одобрят в пятницу выполнение соглашения о прекращении огня.
Передает УНН со ссылкой на Times of Israel и EFE.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху созвал кабинет безопасности для слушаний соглашения об освобождении заложников и прекращении огня, сообщает его офис.
Ожидается, что заседание должно утвердить соглашение. Также стало известно, что соглашение вступит в силу только завтра вечером - это «вызвало гнев» многих членов семей заложников, пишет Times of Israel. Представители семей заложников заявили, что спасительный характер соглашения должен преобладать над шабатом.
Офис Нетаньяху уточнил, что соглашение будет реализовано, как и планировалось. Несмотря на задержки, первые заложники, как ожидается, будут освобождены в воскресенье.
Дополнение
Вчера Нетаньяху обвинил ХАМАС в попытке добиться уступок «в последнюю минуту» и в желании включить в согласованный обмен тяжелых палестинских заключенных.
Рано утром, на фоне опасений, что перемирие, объявленное в среду вечером Катаром, сорвется, офис Нетаньяху заверил, что разногласия с ХАМАС были решены посредниками, и что соглашение продолжается.
Переговорная группа проинформировала премьер-министра Биньямина Нетаньяху о том, что достигнута договоренность об освобождении заложников
Напомним,
Премьер Израиля заверил правых союзников в возобновлении войны после первого этапа соглашения с ХАМАС. Министр финансов Смотрич согласился остаться в правительстве при условии продолжения боевых действий.
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