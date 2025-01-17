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Офіс Нетаньягу про угоду із ХАМАС: заручники будуть звільнені у неділю

Офіс Нетаньягу про угоду із ХАМАС: заручники будуть звільнені у неділю

Київ • УНН

 • 70787 перегляди

Офіс Нетаньягу повідомив про затримку підписання угоди з ХАМАС до суботнього вечора. Перша група ізраїльських заручників буде звільнена в неділю, після схвалення угоди кабінетом безпеки.

Офіс прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу підтвердив у п'ятницю, що обмін ізраїльських заручників на палестинських ув'язнених почнеться "за планом" у неділю, як тільки кабінет безпеки і уряд схвалять у п'ятницю виконання угоди про припинення вогню.

Передає УНН із посиланням на Times of Іsrael та EFE.

Деталі

Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу скликав кабінет безпеки для слухань угоди про звільнення заручників і припинення вогню, повідомляє його офіс.

Очікується, що засідання має затвердити угоду. Також стало відомо, що угода набуде чинності лише завтра ввечері - це "викликало гнів" багатьох членів сімей заручників, пише Times of Іsrael. Представники родин заручників заявили, що рятівний характер угоди має переважати над шабатом.

Офіс Нетаньягу уточнив, що угода буде реалізована, як і планувалося. Незважаючи на затримки, перші заручники, як очікується, будуть звільнені у неділю.

Доповнення

Вчора Нетаньягу звинуватив ХАМАС у спробі домогтися поступок "в останню хвилину" і в бажанні включити в узгоджений обмін важких палестинських в'язнів. 

Рано вранці, на тлі побоювань, що перемир'я, оголошене в середу ввечері Катаром, зірветься, офіс Нетаньягу запевнив, що розбіжності з ХАМАС були вирішені посередниками, і що угода продовжується.

Переговорна група поінформувала прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху про те, що досягнута домовленість про звільнення заручників

- йдеться в заяві

Нагадаємо

Премʼєр Ізраїлю запевнив правих союзників у відновленні війни після першого етапу угоди з ХАМАС. Міністр фінансів Смотрич погодився залишитися в уряді за умови продовження бойових дій.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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