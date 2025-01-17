Премʼєр-міністр Ізраїлю пообіцяв відновити війну після першого етапу угоди з ХАМАС

Премʼєр-міністр Ізраїлю Бінямін Нетаньягу пообіцяв відновлення війни після першого етапу угоди щодо припинення вогню. Про це повідомляє The Washington Post, пише УНН.

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Як повідомляє ЗМІ, що за зачиненими дверима Нетаньягу обіцяв своїм крайнім правим союзникам, що війна може відновитися після початкового етапу угоди, в ході якої ХАМАС повинен поступово звільнити 33 заручника в обмін на звільнення понад 1000 палестинських в'язнів.

Згідно з угодою, друга фаза припинення вогню повинна бути узгоджена в ході початкової фази і вимагатиме виведення ізраїльських військ з Гази. Якщо припинення вогню до цього буде порушено - майже половина заручників, утримуваних ХАМАС, багато з яких є ізраїльськими солдатами, залишаться в полоні.

Одним з тих, хто засудив підписання угоди є міністр фінансів Ізраїлю Бецалель Смотрич, який заявив, що його партія "Релігійний сіонізм" залишиться в уряді Нетаньягу, але за умови, що війна відновиться "з великою силою, в повному масштабі і в новій формі, поки ми не досягнемо повної перемоги".

У четвер партія виступила із заявою, в якій вимагала від Нетаньягу, щоб той "гарантував повернення до війни з метою знищення ХАМАС... з подальшою зміною підходу до досягнення перемоги відразу після першої фази угоди в якості умови подальшої участі партії в уряді і коаліції".

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За словами політолога Європейського університету Гаїла Талшира, Кнесеті (ізраїльський парламент), заявив, що Нетаньягу наразі зосередив свої зусилля на тому, щоб переконати Смотрича залишитися.

Смотрич займає особливу посаду в Міністерстві оборони і контролює урядове агентство, яке займається політикою в секторі Газа і на Західному березі. Талшир сказав, що Нетаньягу побоюється втратити Смотрича, який представляє невелику, але політично важливу базу.

В очах Нетаньягу [Смотрич] є наймогутнішим, тому що він може зруйнувати коаліцію, і тому Нетаньягу обіцяє Смотричу і Бен Гвіру, що Ізраїль повернеться до війни після першої фази. Що ще важливіше, він дав обіцянки про ізраїльський суверенітет як на Західному березі, так і про військове захоплення гуманітарної допомоги в секторі Газа. Це означатиме, що ізраїльським громадянам потрібно буде увійти в сектор Газа, що є початком ізраїльської окупації сектора Газа - сказав Талшир.

До того, як в середу було оголошено про припинення вогню, високопоставлений ізраїльський чиновник підкреслив, що угода на першому етапі не буде всеосяжною мирною угодою, а "припиненням вогню на багато тижнів".

Нові посадові особи адміністрації Трампа також заявили, що підтримають Нетаньягу, якщо він повернеться до бойових дій.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що Ізраїль та ХАМАС підписали угоду про припинення вогню в секторі Гази після внесення остаточних змін.