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Премьер-министр Израиля пообещал возобновить войну после первого этапа соглашения с ХАМАС

Премьер-министр Израиля пообещал возобновить войну после первого этапа соглашения с ХАМАС

Киев  •  УНН

 • 7145 просмотра

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Премьер Израиля заверил правых союзников в возобновлении войны после первого этапа соглашения с ХАМАС. Министр финансов Смотрич согласился остаться в правительстве при условии продолжения боевых действий.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху  пообещал возобновление войны после первого этапа соглашения о прекращении огня. Об этом сообщает The Washington Post, пишет УНН.

Детали

Как сообщает СМИ, за закрытыми дверями Нетаньяху обещал своим крайне правым союзникам, что война может возобновиться после начального этапа соглашения, в ходе которого ХАМАС должен постепенно освободить 33 заложника в обмен на освобождение более 1000 палестинских заключенных.

Согласно договору, вторая фаза прекращения огня должна быть согласована в ходе начальной фазы и потребует вывода израильских войск из Газы. Если прекращение огня до этого будет нарушено - почти половина заложников, удерживаемых ХАМАС, многие из которых являются израильскими солдатами, останутся в плену.

Одним из тех, кто осудил подписание соглашения является министр финансов Израиля Бецалель Смотрич, который заявил, что его партия «Религиозный сионизм» останется в правительстве Нетаньяху, но при условии, что война возобновится «с большой силой, в полном масштабе и в новой форме, пока мы не достигнем полной победы». 

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В четверг партия выступила с заявлением, в котором потребовала от Нетаньяху, чтобы тот  «гарантировал возвращение к войне с целью уничтожения ХАМАС... с последующим изменением подхода к достижению победы сразу после первой фазы соглашения в качестве условия дальнейшего участия партии в правительстве и коалиции».

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По словам политолога Европейского университета Гаила Талшира, Кнессети (израильский парламент), заявил, что Нетаньяху сейчас сосредоточил свои усилия на том, чтобы убедить Смотрича остаться.

Смотрич занимает особую должность в Министерстве обороны и контролирует правительственное агентство, которое занимается политикой в секторе Газа и на Западном берегу. Талшир сказал, что Нетаньяху опасается потерять Смотрича, который представляет небольшую, но политически важную базу.

В глазах Нетаньяху [Смотрич] является самым могущественным, потому что он может разрушить коалицию, и поэтому Нетаньяху обещает Смотричу и Бен Гвиру, что Израиль вернется к войне после первой фазы. Что еще важнее, он дал обещания об израильском суверенитете как на Западном берегу, так и о военном захвате гуманитарной помощи в секторе Газа. Это будет означать, что израильским гражданам нужно будет войти в сектор Газа, что является началом израильской оккупации сектора Газа

- сказал Талшир. 

До того, как в среду было объявлено о прекращении огня, высокопоставленный израильский чиновник подчеркнул, что соглашение на первом этапе не будет всеобъемлющим мирным соглашением, а «прекращением огня на много недель».

Новые должностные лица администрации Трампа также заявили, что поддержат Нетаньяху, если он вернется к боевым действиям.

Напомним 

Ранее УНН писал, что Израиль и ХАМАС подписали соглашение о прекращении огня в секторе Газа после внесения окончательных изменений.

Алина Волянская

Алина Волянская

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