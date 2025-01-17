Гуманітарна допомога для Гази: 4000 вантажівок готові до відправки після перемир'я

Після досягнення домовленості про припинення вогню між Ізраїлем та палестинськими бойовиками очікується, що ситуація з нападами на гуманітарні конвої в секторі Газа може стабілізуватися. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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Такий прогноз базується на сподіваннях, що масштабне постачання гуманітарної допомоги дозволить зменшити соціальну напругу та полегшити умови для місцевого населення.

Як повідомило агентство UNRWA, у регіон вже підготовлено до доставки 4000 вантажівок із гуманітарними вантажами, половина з яких – продовольство та борошно. Крім того, Всесвітня продовольча програма ООН підтвердила наявність запасів для забезпечення харчування понад мільйона осіб протягом трьох місяців.

За даними ООН, під час 15-місячного конфлікту гуманітарна операція у Газі стикалася зі значними труднощами. Серед них — військові дії, суворі обмеження на доступ до території, а також мародерство та напади озброєних угруповань. Ускладнює ситуацію й критична інфраструктура: пошкоджені дороги, нестача палива, нерозірвані боєприпаси та обмежені можливості зв’язку.

На тлі цих проблем у п’ятницю в Каїрі розпочалися переговори щодо узгодження деталей доставки допомоги. Очікується, що ці заходи, у поєднанні з перемир’ям, сприятимуть більш упорядкованому доступу гуманітарних ресурсів до постраждалого населення.

Нагадаємо

Припинення вогню також включає звільнення заручників, захоплених бойовиками ХАМАС під час нападу на південь Ізраїлю в жовтні 2023 року.

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