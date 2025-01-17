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Гуманітарна допомога для Гази: 4000 вантажівок готові до відправки після перемир'я

Гуманітарна допомога для Гази: 4000 вантажівок готові до відправки після перемир'я

Київ • УНН

 • 25460 перегляди

Після домовленості про припинення вогню між Ізраїлем та палестинцями очікується стабілізація ситуації з гуманітарними конвоями в Газі. UNRWA підготувала 4000 вантажівок допомоги, половина з яких - продовольство.

Після досягнення домовленості про припинення вогню між Ізраїлем та палестинськими бойовиками очікується, що ситуація з нападами на гуманітарні конвої в секторі Газа може стабілізуватися. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Такий прогноз базується на сподіваннях, що масштабне постачання гуманітарної допомоги дозволить зменшити соціальну напругу та полегшити умови для місцевого населення.

Як повідомило агентство UNRWA, у регіон вже підготовлено до доставки 4000 вантажівок із гуманітарними вантажами, половина з яких –  продовольство та борошно. Крім того, Всесвітня продовольча програма ООН підтвердила наявність запасів для забезпечення харчування понад мільйона осіб протягом трьох місяців.

За даними ООН, під час 15-місячного конфлікту гуманітарна операція у Газі стикалася зі значними труднощами. Серед них — військові дії, суворі обмеження на доступ до території, а також мародерство та напади озброєних угруповань. Ускладнює ситуацію й критична інфраструктура: пошкоджені дороги, нестача палива, нерозірвані боєприпаси та обмежені можливості зв’язку.

На тлі цих проблем у п’ятницю в Каїрі розпочалися переговори щодо узгодження деталей доставки допомоги. Очікується, що ці заходи, у поєднанні з перемир’ям, сприятимуть більш упорядкованому доступу гуманітарних ресурсів до постраждалого населення.

Нагадаємо

Припинення вогню також включає звільнення заручників, захоплених бойовиками ХАМАС під час нападу на південь Ізраїлю в жовтні 2023 року.

Офіс Нетаньягу про угоду із ХАМАС: заручники будуть звільнені у неділю17.01.25, 13:19 • 70787 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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