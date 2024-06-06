Израиль нанес авиаудар по базе КАМАЗ в школе ООН в Газе, погибли 27 человек

Израиль нанес авиаудар по школе ООН в Газе, которую использовали как базу ХАМАС. Об этом сообщает Israel Defense Forces, передает УНН.

Детали

Израильская армия нанесла авиаудар по школе ООН в центральной части сектора Газа. По данным военных, школа UNRWA использовалась как база для террористической организации ХАМАС.

Истребители нанесли высокоточный удар по базе ХАМАС, которая была скрыта внутри школы UNRWA в районе Нусейрат - говорится в заявлении израильской армии.

Со своей стороны представитель ХАМАС проинформировали, что во время нападения погибли по меньшей мере 27 человек и десятки получили ранения.

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