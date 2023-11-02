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Калибр (семейство ракет)

Израиль во второй раз ударил по лагерю беженцев в Газе. Ликвидировали одного из руководителей ХАМАС

Киев • УНН

 • 518261 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Израильские силы убили еще одного командира ХАМАС во время второго за два дня удара по лагерю беженцев Джабалия в секторе Газа, пишет Reuters, информирует УНН.

Израиль во второй раз ударил по лагерю беженцев в Газе. Ликвидировали одного из руководителей ХАМАС

Детали

Как сообщается, израильские военные заявили, что их истребители нанесли удары по командно-контрольному комплексу ХАМАС в Джабалии «на основе точных данных разведки», убив руководителя противотанкового ракетного подразделения исламистской группировки Мухаммеда Асара.

«Хамас намеренно строит свою террористическую инфраструктуру под, вокруг и внутри гражданских зданий, намеренно подвергая опасности гражданское население Газы», — говорится в заявлении Израиля.

Представители ООН по правам человека заявили, что операция может быть военным преступлением.

«Учитывая высокое количество жертв среди гражданского населения и масштабы разрушений после израильских авиаударов по лагерю беженцев Джабалия, мы серьезно обеспокоены тем, что это непропорциональные атаки, которые могут быть квалифицированы как военные преступления», – написал Верховный комиссар ООН по правам человека в социальных сетях.

Дополнение

Представители здравоохранения Палестины заявили, что во время первого израильского авиаудара в вторник погибли около 50 человек и 150 получили ранения.

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