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У ЦАХАЛ заявили про "прорив" передньої лінії оборони ХАМАС

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 листопада. УНН. Речник ЦАХАЛ контр-адмірал Даніель Хагарі заявив, що ізраїльські сухопутні сили прорвали передні лінії оборони ХАМАС на півночі сектора Газа, пише УНН з посиланням на The Times of Israel.

У ЦАХАЛ заявили про "прорив" передньої лінії оборони ХАМАС

Цитата

"Наземна операція просувається за планом", - сказав він.

"Завдяки завчасному плануванню, точній розвідці та спільним атакам (з суші, повітря та моря) наші сили прорвали передню лінію оборони ХАМАС на півночі сектора Газа", - вказав Хагарі.

Доповнення

Бойовики ХАМАС 7 жовтня здійснили масштабну атаку на Ізраїль. За попередніми даними, загинули понад 1400 осіб. Бойовики також захопили понад 200 заручників.

Відтоді Ізраїль проводить авіаудари по анклаву, що під контролем ХАМАС, й обмежені наземні операції проти бойовиків. 

Днями Прем'єр Ізраїлю відкинув заклики до припинення вогню на тлі активізації наземної операції.

При цьому на порядку денному залишається питання про початок повномасштабної наземної операції армії Ізраїлю у секторі Гази.

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