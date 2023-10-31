Прем'єр Ізраїлю відкидає заклики до припинення вогню на тлі активізації наземної операції
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу ясно дав зрозуміти в понеділок, що Ізраїль не погодиться на припинення вогню, на тлі того, як наземні операції країни в секторі Гази активізуються, повідомляє CNN, пише УНН.
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Як повідомляється, він сказав, що хоча Біблія говорить, що є час для миру, "зараз час для війни".
Як вказує The Telegraph, Нетаньягу заявив у понеділок своєму військовому кабінету, що Ізраїль досягає "систематичного прогресу" у своїй військовій кампанії проти ХАМАС. Ізраїльська армія "розширила свій наземний доступ в сектор Гази, вона робить це розміреними, дуже потужними кроками, домагаючись систематичного прогресу, крок за кроком", сказав він.
Як зазначає DW, Нетаньягу повідомив про початок третьої фази військової операції в секторі Гази. За його словами, уже завершено перший "етап гальмування". "Другий етап - постійно триваючі атаки з повітря. Третій етап - розширення наземного проникнення в сектор Гази", - сказав він. Паралельно армія Ізраїлю працює над стримуванням ліванського ісламістського угруповання "Хезболла" на півночі країни.
Тим часом представник ХАМАС заявив, що Ізраїлю не вдалося увійти в Газу "за винятком деяких обмежених районів", і назвав гуманітарну ситуацію в анклаві "катастрофічною", пише CNN.
Ізраїльська армія оборони не розкрила подробиць про те, як далеко вони зайшли, але зрозуміло, що ізраїльські війська зайняли позиції в секторі, а знімальні групи CNN повідомили в понеділок, що бронетранспортери рухаються всередині прикордонної огорожі.
Нагадаємо
Бойовики ХАМАС 7 жовтня здійснили масштабну атаку на Ізраїль. За попередніми даними, загинули понад 1400 осіб. Бойовики також захопили понад 200 заручників.
Відтоді Ізраїль проводить авіаудари по анклаву, що під контролем ХАМАС, й обмежені наземні операції проти бойовиків. При цьому на порядку денному залишається питання про початок повномасштабної наземної операції армії Ізраїлю у секторі Гази.