Прем'єр Ізраїлю відкидає заклики до припинення вогню на тлі активізації наземної операції

$41.400.00
45.840.00
ukru
Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
13 квітня, 16:43 • 13417 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 81326 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 159748 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 159473 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 130144 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 135186 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 86632 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 93641 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 99258 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 89884 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
1м/с
71%
Популярнi новини

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 8726 перегляди

"Монумент непокори": Трамп відкрив пам’ятник самому собі

13 квітня, 19:08 • 10650 перегляди

Захисники українського неба знищили понад пів тисячі ворожих цілей за тиждень

13 квітня, 19:11 • 10561 перегляди

В Одесі пролунали вибухи, містян закликають бути обережними

13 квітня, 19:17 • 10303 перегляди

У Києві та областях оголошено повітряну тривогу через загрозу балістичних ракет

13 квітня, 20:43 • 7520 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 159473 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 226815 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 375847 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 312154 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 420046 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 8742 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 15822 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 32599 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 29314 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 130144 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Прем'єр Ізраїлю відкидає заклики до припинення вогню на тлі активізації наземної операції

Київ • УНН

 • 44677 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу ясно дав зрозуміти в понеділок, що Ізраїль не погодиться на припинення вогню, на тлі того, як наземні операції країни в секторі Гази активізуються, повідомляє CNN, пише УНН.

Прем'єр Ізраїлю відкидає заклики до припинення вогню на тлі активізації наземної операції

Деталі

Як повідомляється, він сказав, що хоча Біблія говорить, що є час для миру, "зараз час для війни".

Як вказує The Telegraph, Нетаньягу заявив у понеділок своєму військовому кабінету, що Ізраїль досягає "систематичного прогресу" у своїй військовій кампанії проти ХАМАС. Ізраїльська армія "розширила свій наземний доступ в сектор Гази, вона робить це розміреними, дуже потужними кроками, домагаючись систематичного прогресу, крок за кроком", сказав він.

Як зазначає DW, Нетаньягу повідомив про початок третьої фази військової операції в секторі Гази. За його словами, уже завершено перший "етап гальмування". "Другий етап - постійно триваючі атаки з повітря. Третій етап - розширення наземного проникнення в сектор Гази", - сказав він. Паралельно армія Ізраїлю працює над стримуванням ліванського ісламістського угруповання "Хезболла" на півночі країни.

Тим часом представник ХАМАС заявив, що Ізраїлю не вдалося увійти в Газу "за винятком деяких обмежених районів", і назвав гуманітарну ситуацію в анклаві "катастрофічною", пише CNN.

Ізраїльська армія оборони не розкрила подробиць про те, як далеко вони зайшли, але зрозуміло, що ізраїльські війська зайняли позиції в секторі, а знімальні групи CNN повідомили в понеділок, що бронетранспортери рухаються всередині прикордонної огорожі.

Нагадаємо

Бойовики ХАМАС 7 жовтня здійснили масштабну атаку на Ізраїль. За попередніми даними, загинули понад 1400 осіб. Бойовики також захопили понад 200 заручників.

Відтоді Ізраїль проводить авіаудари по анклаву, що під контролем ХАМАС, й обмежені наземні операції проти бойовиків. При цьому на порядку денному залишається питання про початок повномасштабної наземної операції армії Ізраїлю у секторі Гази.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$64.54
Bitcoin
$85,143.30
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,247.84
Ethereum
$1,635.42