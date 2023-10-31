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Премьер Израиля отвергает призывы к прекращению огня на фоне активизации наземной операции

Киев • УНН

 • 44677 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху ясно дал понять в понедельник, что Израиль не согласится на прекращение огня, на фоне того, как наземные операции страны в секторе Газа активизируются, сообщает CNN, пишет УНН.

Премьер Израиля отвергает призывы к прекращению огня на фоне активизации наземной операции

Детали

Как сообщается, он сказал, что хотя Библия говорит, что есть время для мира, "сейчас время для войны".

Как сообщает The Telegraph, Нетаньяху заявил в понедельник своему военному кабинету, что Израиль добивается "систематического прогресса" в своей военной кампании против ХАМАС. Израильская армия "расширила свой наземный доступ в сектор Газа, она делает это размеренными, очень мощными шагами, добиваясь систематического прогресса, шаг за шагом", сказал он.

Как отмечает DW, Нетаньяху сообщил о начале третьей фазы военной операции в секторе Газа. По его словам, уже завершен первый "этап торможения". "Второй этап - постоянно продолжающиеся атаки с воздуха. Третий этап - расширение наземного проникновения в сектор Газа", - сказал он. Параллельно армия Израиля работает над сдерживанием ливанской исламистской группировки "Хезболлах" на севере страны.

Между тем, представитель ХАМАС заявил, что Израилю не удалось войти в Газу "за исключением некоторых ограниченных районов", и назвал гуманитарную ситуацию в анклаве "катастрофической", пишет CNN.

Армия обороны Израиля не раскрыла подробностей о том, как далеко они продвинулись, но ясно, что израильские войска заняли позиции в пределах сектора, а съемочные группы CNN сообщили в понедельник, что бронетранспортеры передвигаются внутри пограничного ограждения.

Напомним

Боевики ХАМАС 7 октября совершили масштабную атаку на Израиль. По предварительным данным, погибли более 1400 человек. Боевики также захватили более 200 заложников.

С тех пор Израиль наносит авиаудары по анклаву, находящемуся под контролем ХАМАС, и проводит ограниченные наземные операции против боевиков. При этом в повестке дня остается вопрос о начале полномасштабной наземной операции армии Израиля в секторе Газа.

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