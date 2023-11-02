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В ЦАХАЛ заявили о "прорыве" передней линии обороны ХАМАС

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 ноября. УНН. Спикер ЦАХАЛ контр-адмирал Даниэль Хагари заявил, что израильские сухопутные силы прорвали передние линии обороны ХАМАС на севере сектора Газа, пишет УНН со ссылкой на The Times of Israel.

В ЦАХАЛ заявили о "прорыве" передней линии обороны ХАМАС

Цитата

"Наземная операция продвигается по плану", - сказал он.

"Благодаря заблаговременному планированию, точной разведке и совместным атакам (с суши, воздуха и моря) наши силы прорвали переднюю линию обороны ХАМАС на севере сектора Газа", - указал Хагари.

Дополнение

Боевики ХАМАС 7 октября совершили масштабную атаку на Израиль. По предварительным данным, погибли более 1400 человек. Боевики также захватили более 200 заложников.

С тех пор Израиль проводит авиаудары по анклаву, находящемуся под контролем ХАМАС, и ограниченные наземные операции против боевиков. 

На днях Премьер Израиля отверг призывы к прекращению огня на фоне активизации наземной операции.

При этом на повестке дня остается вопрос о начале полномасштабной наземной операции армии Израиля в секторе Газа.

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