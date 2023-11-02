Ізраїль вдруге вдарив по табору біженців у Газі. Ліквідували одного з керівників ХАМАС
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Ізраїльські сили вбили ще одного командира ХАМАС під час другого за два дні удару по табору біженців Джабалія в секторі Газа, пише Reuters, інформує УНН.
Деталі
Як повідомляється, ізраїльські військові заявили, що їхні винищувачі завдали ударів по командно-контрольному комплексу ХАМАС у Джабалії «на основі точних даних розвідки», убивши керівника протитанкового ракетного підрозділу ісламістського угруповання Мухаммеда Асара.
«Хамас навмисно будує свою терористичну інфраструктуру під, навколо та всередині цивільних будівель, навмисно піддаючи небезпеці цивільне населення Гази», — йдеться в заяві Ізраїлю.
Представники ООН з прав людини заявили, що операція може бути військовим злочином.
«Враховуючи високу кількість жертв серед цивільного населення та масштаби руйнувань після ізраїльських авіаударів по табору біженців Джабалія, ми серйозно стурбовані тим, що це непропорційні атаки, які можуть бути кваліфіковані як воєнні злочини», – написав Верховний комісар ООН з прав людини в соціальних мережах.
Доповнення
Представники охорони здоров'я Палестини заявили, що під час першого ізраїльського авіаудару у вівторок загинули близько 50 людей і 150 отримали поранення.
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