Ізраїль завдав авіаудару по базі ХАМАС в школі ООН в Газі, загинули 27 людей
Київ • УНН
Ізраїль завдав авіаудару по школі ООН в Газі, яка використовувалася в якості бази ХАМАС, в результаті чого, за словами офіційних осіб ХАМАС, загинули щонайменше 27 осіб і десятки отримали поранення.
Ізраїль завдав авіаудару по школі ООН у Газі, яку використовували як базу ХАМАС. Про це повідомляє Israel Defense Forces, передає УНН.
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Ізраїльська армія завдала авіаудару по школі ООН у центральній частині сектора Газа. За даними військових, школа UNRWA використовувалася як база для терористичної організації ХАМАС.
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Зі свого боку представник ХАМАС поінформували, що під час нападу загинули щонайменше 27 людей і десятки отримали поранення.
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