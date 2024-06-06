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Ізраїль завдав авіаудару по базі ХАМАС в школі ООН в Газі, загинули 27 людей

Ізраїль завдав авіаудару по базі ХАМАС в школі ООН в Газі, загинули 27 людей

Київ • УНН

 • 24313 перегляди

Ізраїль завдав авіаудару по школі ООН в Газі, яка використовувалася в якості бази ХАМАС, в результаті чого, за словами офіційних осіб ХАМАС, загинули щонайменше 27 осіб і десятки отримали поранення.

Ізраїль завдав авіаудару по школі ООН у Газі, яку використовували як базу ХАМАС. Про це повідомляє Israel Defense Forces, передає УНН.

Деталі

Ізраїльська армія завдала авіаудару по школі ООН у центральній частині сектора Газа. За даними військових, школа UNRWA використовувалася як база для терористичної організації ХАМАС.

Винищувачі завдали високоточного удару по базі ХАМАС, яка була прихована всередині школи UNRWA в районі Нусейрат 

- йдеться в заяві ізраїльської армії.

Зі свого боку представник ХАМАС поінформували, що під час нападу загинули щонайменше 27 людей і десятки отримали поранення.

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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