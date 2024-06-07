США предупредили, что Израиль должен быть полностью "прозрачным" в отношении гибели 35 человек в школе Газы после воздушного удара ЦАХАЛ

США призвали Израиль публично назвать имена боевиков ХАМАС, которых, как утверждает Израиль, было уничтожено после воздушного удара по школе БАПОР в центральной части сектора Газа. Об этом пишет УНН со ссылкой на ВС и AP.

детали

США призывают Израиль быть прозрачным в отношении удара по школе Газы:

в Соединенных Штатах заявили что Израиль должен быть полностью "прозрачным" в отношении авиаудара, который, как сообщается, убил по меньшей мере 35 человек в школе БАПОР (организация, которая помогает палестинским беженцам в Секторе Газа - ред.) в Газе.

Контекст

Израильская армия утверждает, что в результате авиаудара по школе БАПОР в центральной части сектора Газа погибло "много членов ХАМАС". Но по данным ООН, в результате атаки погибло от 35 до 45 гражданских лиц. Представитель армии заявил, что ему ничего об этом не известно.

Репортер информационного агентства AP находится в больнице, куда были доставлены жертвы. Он видел не менее 30 тел, в том числе 14 детей.

По данным армии Израиля, в школе находилось от 20 до 30 террористов, "многие из которых", как сообщается, были убиты. Говорят, что это были члены ХАМАС, которые участвовали в нападении 7 октября и находились в здании школы вместе с террористической организацией "Исламский джихад", планируя новое нападение на израильские войска.

Дополнение

США призвали Израиль публично назвать имена боевиков ХАМАС, которых, по их словам, он уничтожил.

В Вашингтоне заявили, что США видели сообщения о том, что в результате удара было убито 14 детей.

"Если это правда, что 14 детей были убиты, то это не террористы, - сказал представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер.

И поэтому правительство Израиля заявило, что собирается обнародовать больше информации об этом ударе... Мы ожидаем от них полной прозрачности в обнародовании этой информации - добавил он.

Напомним

Израильские военные начали наземные операции против ХАМАС в городе беженцев Бурейдж и к востоку от города Дейр-эль-Балах в Секторе Газа с целью ликвидации террористической инфраструктуры.