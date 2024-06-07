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США попередили, що Ізраїль повинен бути повністю "прозорим" щодо загибелі 35 осіб у школі Гази після повітряного удару ЦАХАЛ

США попередили, що Ізраїль повинен бути повністю "прозорим" щодо загибелі 35 осіб у школі Гази після повітряного удару ЦАХАЛ

Київ • УНН

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Після авіаудару по школі БАПОР в Газі, в результаті якого загинуло до 45 цивільних осіб, в тому числі 14 дітей, Сполучені Штати закликали Ізраїль до повної прозорості. У Вашингтоні закликали Ізраїль назвати імена загиблих бойовиків ХАМАС.

США закликали Ізраїль публічно назвати імена бойовиків ХАМАС, яких, як стверджує Ізраїль, було знищено після повітряного удару по школі БАПОР в центральній частині сектора Газа. Про це пише УНН із посиланням на ВВСbfmtv та Associated Press News.

Деталі

США закликають Ізраїль бути прозорим щодо удару по школі Гази:

у Сполучених Штатах заявили, що Ізраїль повинен бути повністю "прозорими" щодо авіаудару, який, як повідомляється, убив щонайменше 35 людей у школі БАПОР (організація, яка допомагає палестинським біженцям у секторі Газа - ред.) в Газі.

Контекст

Ізраїльська армія стверджує, що в результаті авіаудару по школі БАПОР в центральній частині сектора Газа загинуло "багато членів ХАМАС". Але за даними ООН, в результаті атаки загинуло від 35 до 45 цивільних осіб. Представник армії заявив, що йому нічого про це не відомо.

Репортер інформаційного агентства AP перебуває в лікарні, куди були доставлені жертви. Він бачив щонайменше 30 тіл, у тому числі 14 дітей.

За даними армії Ізраїлю, в школі перебувало від 20 до 30 терористів, "багато з яких", як повідомляється, були вбиті. Кажуть, що це були члени ХАМАС, які брали участь у нападі 7 жовтня і перебували в будівлі школи разом з терористичною організацією "Ісламський джихад", плануючи новий напад на ізраїльські війська.

Доповнення

США закликали Ізраїль публічно назвати імена бойовиків ХАМАС, яких, за їхніми словами, він знищив.

У Вашингтоні заявили, що США бачили повідомлення про те, що в результаті удару було вбито 14 дітей.

"Якщо це правда, що 14 дітей було вбито, то це не терористи, - сказав речник Державного департаменту США Метью Міллер.

І тому уряд Ізраїлю заявив, що збирається оприлюднити більше інформації про цей удар... Ми очікуємо від них повної прозорості в оприлюдненні цієї інформації

– додав він.

Нагадаємо
Ізраїльські військові почали наземні операції проти ХАМАС в місті біженців Бурейдж і на схід від міста Дейр-ель-Балах в Секторі Гази з метою ліквідації терористичної інфраструктури.

За 3 останні тижні майже 1 мільйон людей евакуювали з Рафаха - CNN29.05.24, 02:12 • 20252 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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