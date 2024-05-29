За 3 останні тижні майже 1 мільйон людей евакуювали з Рафаха - CNN
Київ • УНН
Майже 1 мільйон людей були змушені покинути Рафах за останні 3 тижні через активізацію бойових дій та накази про евакуацію, видані ізраїльськими військами, в результаті чого цивільне населення залишилося без даху над головою, їжі, води та інших предметів першої необхідності.
За останні три тижні фактично 1 мільйон людей були переміщені з Рафаха. Про це повідомляє CNN, передає УНН.
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За даними Управління ООН з координації гуманітарних питань (UNOCHA), майже 1 мільйон людей були переміщені з Рафаха за останні три тижні внаслідок "інтенсифікації бойових дій і видання наказів про евакуацію" ізраїльськими силами.
Атаки на Рафах тривають безперервно, і цивільні особи, які переміщені внаслідок бойових дій, не мають притулку, їм не вистачає їжі, води та інших речей, необхідних для виживання